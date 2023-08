Il VoLTE di Kena Mobile disponibile per tanti HONOR | Samsung | OPPO e altri

ma quanteci capita di trovarci davanti ad una promozione che non fa realmente al caso nostro L'attuale promozione 130 GB dia 6.99 euro al mese è invece davvero vantaggiosa. Se non ne ...... nel quale sono inclusi dei servizi, ovvero minuti, messaggi (aanche illimitati) e un ...Mobile a 6,99 euro al mese può essere attivata solo dai clienti Iliad, PosteMobile e di altri ...Un altro modo per riuscire ad avere più Giga sullo smartphone, aanche a costo zero, consiste ...mobile 5,99 euro al mese offerta riservata ai clienti Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO ...

Kena VoLTE: Nokia, Realme e modelli di vari brand inseriti tra gli smartphone compatibili MondoMobileWeb.it

Passando a Kena, con 6,99 euro al mese hai minuti illimitati per chiamare chiunque tu voglia (inclusi numeri fissi), 1000 SMS e 130 GB.Per riuscire a battere tutti i gestori che nel tempo hanno costruito dei veri e propri imperi in Italia, serviva qualcosa di più. Effettivamente a pensarci son ...