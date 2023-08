Il trono di spade | l' interprete di Varys dopo 4 anni dalla fine confessa | Ero molto frustrato

(Di giovedì 3 agosto 2023) Conleth Hill,dine Ildi, a 4della serie hato di essersi sentitonelle ultime due stagioni: ecco perchè. Il finale de Ildi, a 4di distanza, è una ferita che brucia ancora, almeno è così per l'di, Conleth Hill, che in una recente intervista con il Times hato di essersi sentito parecchioper l'epilogo riservato al suo personaggio. Maestro dei sussurri per il Concilio Ristretto, "ragno tessitore" di una rete di spionaggio che si estendeva da Westeros a Essos, fino a Vaes Dothrak e ...

... che interpreta l'Imperatore Vespasiano, e Iwan Rheon, noto per il suo ruolo in Ildi, nei panni di Tenax. La serie vanta una produzione di alto livello con la regia di Roland Emmerich , ...... King Lear ), nel ruolo dell'Imperatore Vespasiano, Iwan Rheon ( Ildi) come Tenax, Tom Hughes (The English, Victoria) nei panni di Tito Flaviano, Sara Martins ( Non dirlo a nessuno, ...... i quali lottano per una posizione nell'impero e cercano di soppiantare i suoi eredi al, il cast di Those About to Die include Iwan Rheon ( Ildi) nel ruolo di Tenax, Tom Hughes ( ...

Il trono di spade, l'interprete di Varys dopo 4 anni dalla fine confessa ... Movieplayer

Le foto dal set della seconda stagione di House of the Dragon suggeriscono un possibile grande ritorno e un'epica morte.House of the Dragon è la recente serie televisiva prequel di Game of Thrones che, nel corso della Stagione 2, presenterà un iconico luogo di GOT.