Il successo della Wagner in Africa e il fallimento della politica post colonialista francese

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 3 agosto 2023) Evgenij Prigozhin tre, Emmanuel Macron zero. Tre colpi di Stato a favorein tre anni hanno espulso la Francia da tre paesini chiave: il Mali, Burkina Faso e Niger. A questi si aggiungono due golpe anti occidentali di cui ha approfittato fortemente lain Sudan e in Guinea, e il forte e determinante impianto delle armate di Prigozhin in Libia oltre che nella Repubblica Centraficana. Di fatto, il radicamentonel Sahel e inappare inarrestabile, sia sotto il profilo politico – tutti questi golpe guardano alla Russia come alleata – che militare, in una cintura dei golpe pro russi che va dal mar Rosso all’Oceano Atlantico. Si vedrà come si evolverà il golpe in Niger, circondato come è dalla ...