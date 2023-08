Il sindaco Festa “E’ nata la Smile Arena | concerto senza precedenti”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti «Ringrazio Geolier a nome dell’ Amministrazione di Avellino e dell’intera comunità che rappresento. Ci ha regalato un, che resterà nella storia del capoluogo. Un vero successo di pubblico, di entusiasmo e di divertimento, che rappresenta probabilmente l’evento musicale più importante di tutti i tempi realizzato in città». Lo dichiara ildi Avellino, Gianluca, che enfatizza la portata di un evento che ha fatto registrare il tutto esaurito, ma all’insegna dell’ordine e della compostezza. «Una manizione da record – evidenzia – che si è svolta in piena sicurezza e con un’organizzazione impeccabile, grazie al contributo delle Forze dell’ordine. Per questo, voglio esprimere la stessa, profonda gratitudine, al Prefetto, ...

