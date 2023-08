Il Prefetto ordina lo "sfratto" dei migranti e la sinistra scatena un putiferio

(Di giovedì 3 agosto 2023) Reddito superiore a 6mila euro, in prima accoglienza da almeno 3 anni e con l'istanza di protezione internazionale rigettata. Idifesi dalladella rossa Bologna dopo che ilhato l'uscita dai CAS per limitare il sovraffollamento

... nella loro funzione di Autorità Locali di Pubblica Sicurezza, hanno segnalato alle Autorità Provinciali "e Questore " la presenza di particolari problematiche attinenti alla sicurezza ...Per questo Meloni ha scelto di non esserci, al suo posto andrà Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno, che nella città emiliana ha lavorato una vita dae ha stretto buoni rapporti con ...... al centro operativo del comune di Milano raccoglie tutte le richieste, leper priorità , e ... Ringrazio ilRenato Saccone a cui ieri pomeriggio avevamo chiesto una mano e il generale ...

Bologna, il Prefetto ordina la revoca dell'accoglienza per decine di ... Melting Pot

Reddito superiore a 6mila euro, in prima accoglienza da almeno 3 anni e con l'istanza di protezione internazionale rigettata. I migranti difesi dalla sinistra della Rossa Bologna dopo che il Prefetto ...Per il periodo di Ferragosto verranno intensificati i servizi di controllo del territorio, nelle discoteche e nei locali della movida così come sulle principali infrastrutture e arterie viarie della P ...