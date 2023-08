Il post-Berlusconi è sempre più governista | Tajani si prende Forza Italia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Nuove nomine in, su indicazione del segretario nazionale Antonio: responsabile del settore Portavoce è Raffaele Nevi che individuerà, inoltre, una figura per i rapporti con la stampa estera; il responsabile del settore Principi, valori e memoria storica diè Gregorio Fontana; il responsabile del settore Elettorale è Alessandro Battilocchio; il responsabile del Settore Organizzazione sarà Francesco Battistoni, alo del dimissionario Gregorio Fontana. Sono riconfermati gli altri responsabili di settore. Con la nomina di tre suoi fedelissimi neii chiave (organizzazione, elezioni e portavoce) Antoniodi fattoil ‘comando' di, ...

Nel collegio Centro Tajani ha costruito per quattro lustri le proprie fortune politiche, raccogliendo decine di migliaia di preferenze allorché era l'uomo di fiducia di Silvioa Bruxelles. ...Pulizia e rigore saranno vietati anche negli atteggiamenti : 'niente atteggiamenti da gatte in calore perle donne e latin lover per i maschi' si legge nel. Nel frattempo, è anche stato ...I cd decretidell'84 - '86 avevano riaperto i ripetitori tv privati chiusi dai pretorinell'84 e dalla Corte costituzionale nel '76 e nell'81. Sostenuto da Craxi, B. rivendicò nell'81, non ...

Forza Italia, così Tajani ridisegna il partito nel post-Berlusconi: le nomine chiave Il Tempo

Francesco Battistoni, Raffaele Nevi e Alessandro Battilocchio: ecco il nuovo triumvirato, radicato nel Centro Italia, che gestirà il partito fondato da ...Segui Tag24 anche sui social Il partito Forza Italia si prepara ad affrontare una nuova fase della sua storia politica, con un congresso che mira a consolidare la sua presenza sul territorio e prepara ...