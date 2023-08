Il più bel secolo della mia vita | Valerio Lundini | Voglio diventare un ottimo vecchio

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 3 agosto 2023) Intervista a Sergio Castellitto,(al suo primo film da attore), Brunori Sas e al regista Alessandro Bardani: cast di Il più belmia, road movie con al centro una "strana coppia". In sala dal 7 settembre. Il più belmiasi è portato a casa il premio come miglior film nella sezione Generator +18 a Giffoni 2023, dove è stato presentato in anteprima. La pellicola di Alessandro Bardani, ispirata alla pièce teatrale scritta dallo stesso Bardani insieme a Luigi Di Capua (una delle tre teste dei The Pills), è un road movie che vedere protagonista una classica "strana coppia". Abbiamo Gustavo, interpretato da Sergio Catellitto, appena diventato centenario, e Giovanni, che invece vuole fare di lui un simbolo ...