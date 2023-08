Il PD piange e l' Ue si accorge della politica in Rai

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Ladel Partito Democratico, in crisi di leadership e di idee, sembra ricalcare alla perfezione uno dei più insistenti e snervanti tormentonirete, in questa infuocata estate 2023. Dopo aver occupato per anni la Rai, con proposte editoriali spesso agli antipodi con le richieste dei cittadini (che, è bene ricordarlo, mantengono l'azienda di Stato con i soldi del canone pagato con la bollettaluce), ora i dem piangono per le ovvie conseguenze dei risultati elettorali dello scorso settembre. La sinistra, dopo aver inscenato proteste tra il grottesco e il ridicolo per i "casi" Fazio, Annunziata e Saviano, ora corrono a chiedere aiuto all'Unione Europea. Da Bruxelles viene lanciato un messaggio, a metà strada tra un monito e un avvertimento al governo dei conservatori. ...

Colui che finalmente siquanto e quanto a lungo fu preso in giro, abbraccia per dispetto ... vedano ciò in lui l'animale delirante, l'animale che ride, l'animale che, l'animale infelice. ...A me non mi piace che ogni volta che perde,. Io queste cose non le sopporto. Ogni volta che ... Significa che se lui siche è il problema , pianta baracca e se ne va. Che messaggio puoi ...Colui che finalmente siquanto e quanto a lungo fu preso in giro, abbraccia per dispetto ... vedano ciò in lui l'animale delirante, l'animale che ride, l'animale che, l'animale infelice. ...

Sta per morire, ma quando il bimbo piange disperato non esita e fa ... Ecoo

Dillo alla mamma, dillo all'avvocato. La politica del Partito Democratico, in crisi di leadership e di idee, sembra ricalcare alla perfezione uno ...