Il Patriarca 2 si farà

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il(foto US Mediaset) Pericolo di cancellazione scongiurato: Ilavrà una seconda stagione. La serie con protagonista Claudio Amendola, trasmessa su Canale 5 nella passata primavera, continuerà. “Sto preparando Il2“ annuncia lo stesso attore romano, che nella fiction interpreta Nemesio “Nemo” Bandera, un imprenditore malato e invischiato in traffici illeciti. In verità, alla vigilia, Amendola aveva dichiarato di avere in mente almeno tre stagioni, ma dopo l’ultima puntata del 19 maggio Raniero Monaco di Lapio, che nella serie è Mario Rizzi, sui social tuonò così: “Seconda stagione cancellata“. A noi non risultava ancora una decisione definitiva in merito e infatti le vicende de Ilcontinueranno. La prima stagione (eccome come si è conclusa), in onda in sei prime serate su ...