Il Papa ai giovani | Attenti ai ' lupi' delle illusioni social

(Di giovedì 3 agosto 2023) AGI - Una folla diha accoltoFrancesco. Un tappeto umano colorato, tra lo sventolio di bandiere di tutto il mondo. Le autorità locali parlano di circa 500 mila persone ma è sicuramente d'effetto vedere il Parque Eduardo VII di Lisbona (in tutto 25 ettari) gremito in un clima di festa, musica, gioia. "Benvenuti e grazie di essere qui, sono felice di vedervi! E anche di ascoltare il simpatico chiasso che fate e di farmi contagiare dalla vostra gioia. È bello essere insieme a Lisbona", ha esordito Francesco. E l'abbraccio della "gioventù del" è visibile. Il Pontefice ha dedicato il suo secondo giorno nella capitale portoghese ai: universitari, Scolas Occurentes ma anche incontri privati con 15 pellegrini dall'Ucraina ai quali ha manifestato la sua vicinanza "dolorosa e di preghiera" e con un ...

Un invito a essere "protagonisti di una nuova coreografia che metta al centro la persona umana". Illo rivolge aiuniversitari incontrati a Lisbona e li esorta a non sostituire i volti con gli schermi, a essere "imprenditori di sogni", non "amministratori di paure" e a porre la ...Nella Nunziatura di Lisbona, a conclusione della mattinata, ilha ricevuto un gruppo di pellegrini di diverse confessioni cristiane arrivati dalla Turchia che lo hanno ringraziato per l'aiuto ricevuto dopo il terremoto. Leggi su Vaticannews.va

La giornata di papa Francesco con i giovani: siate maestri di speranza Avvenire

Dal palco allestito nel Parque Eduardo VII di Lisbona, nel pomeriggio di giovedì Papa Francesco, parlando in spagnolo durante la cerimonia di accoglienza, ha salutato con queste parole i circa 500mila ...ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo riconoscere l’urgenza drammatica di prenderci cura della casa comune. Tuttavia, ciò non può essere fatto senza una conversione del cuore e un cambiamento della visione ant ...