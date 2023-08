Il Pane Carasau | Una delizia della tradizione Sarda

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il: Un tesoro culinarioSardegna, una sottilecroccante tramandata nel tempo e apprezzata in tutto il mondo Ilè uno dei simboli più distintivi e antichicucina. Conosciuto anche come “guttiau” o “carta da musica” per la sua sottile consistenza e la capacità di essere spezzettato facilmente, questoha una lunga storia che si perde nei secoli. La ricetta delè semplice ma richiede tempo e pazienza per essere preparata correttamente. Tradizionalmente, l’impasto viene fatto solo con farina, acqua, lievito e sale. Questi ingredienti vengono mescolati fino a formare una massa elastica, che viene poi stesa in ...