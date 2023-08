Il noto volto di Canale 5 beccata insieme al misterioso fidanzato | ecco chi è lui

Leggi su tvzap

(Di giovedì 3 agosto 2023) Personaggi tv. – Una vera e propria bomba sta circolando in queste ore su un’ex protagonista di “Temptation Island”. La giovane è stataal, un uomo ricchissimo. I due sono stati paparazzati, in Sardegna. Erano al mare, intenti a rilassarsi e farsi coccole. Le eccitanti foto stanno rimbalzando da un settimanale all’altro. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Veronica Gentilicon lui, non è Marco Travaglio Leggi anche: Marco Travaglio, beccatoalla collega di 17 anni più giovane L’ex tentatrice di “Temptation Island 2019”, Zoe Mallucci, è statain atteggiamenti intimi con il magnate iraniano Homoz Vasfi, giàper le sue precedenti relazioni con donne famose. La ...