Il Napoli può scegliere di tenersi Osimhen | le altre sono sempre costrette a vendere Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il rinnovo di, che non era urgente, dimostra che ilè libero, puòdiil suo migliore attaccante. Leno,per costruire una squadra. Lo scrive Marco Bucciantini sulladello Sport. Il rinnovo del contratto diè una notizia notevole. “Era un adeguamento doveroso ma non urgente. È una vicenda che sta procedendo in un contorno sereno, non esasperato. Il contratto non era al lumicino: c’erano ancora un centinaio di partite coperte. Eppure, è una “signora” notizia per due motivi speculari ma entrambi “classici”: nel senso che sbatte contro la moda, quella necessità di dover perdere i migliori calciatori per costruire una ...