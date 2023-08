Il Napoli non molla Danso | spunta un problema

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ilè alla ricerca sul mercato del perfetto erede di Kim, un profilo solido che possa guidare la difesa a disposzione di Rudi Garcia. Kevinè uno dei nomi sondati dalinsieme a Mavropanos e Kilman. Il classe ’98 del Lens continua a essere in cima alla lista di Meluso e della dirigenza, pronti ad affondare per garantire una rosa completa a Rudi Garcia il prima possibile.in pole maunSecondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, ilnon avrebbe ancorato la pista. Gli uomini mercato azzurri lo considerano la prima scelta come post Kim, in tutta la rosa di nomi accostati al club nell’ultimo mese.unper...