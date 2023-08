Il Milan si arrende | impossibile vendere De Ketelaere | andrà in prestito all’Atalanta 

(Di giovedì 3 agosto 2023) La voce circolava già ieri sera ma questa mattina, quando la confusione delle diverse voci che si rincorrono si è placata, la trattativa tra ile l’Atalanta per Deè diventata concreta. L’Atalanta ha trovato un accordo di massima con i rossoneri sulla base di unoneroso con diritto di riscatto. Il belga non ha ancora aperto del tutto al trasferimento ma la sensazione è che manchi poco alla conclusione dell’affare. De, al primo anno al, non ha reso giustizia alle aspettative. Maldini lo ha presso pensando a un certo Kakà. Trequartista tutta fantasia e piedi buoni che però nello scorso campionato ha totalizzato solo 1 assist. La casella dei gol segno lo zero. Forse però la cura Gasperini potrebbe rimettere al mondo un talento cristallino che a Bruges aveva fatto ...

De Ketelaere, al primo anno al, non ha reso giustizia alle aspettative. Maldini lo ha presso pensando a un certo Kakà. Trequartista tutta fantasia e piedi buoni che però nello scorso campionato ......Motlhalo quindi al 21 della ripresa arriva il raddoppio di Kgatlana ma l'Albiceleste non si... Passiamo alle amichevoli dove nella notte di è giocata la sfida tra Juventus efinita ai ...Lo Special One però no si. Un po' come è accaduto a luglio 2004 quando si è imposto con il ... Calciomercato, Sfuma Danjuma al. Intrigo Morata: ci prova l'Al Shabab. L'Inter affonda per ...

Juventus-Milan 6-5, buona la prima per Allegri: Pioli si arrende ai rigori Footballnews24.it

A livello di risultati, la tournée americana è stata decisamente negativa. Dopo aver perso con il Real Madrid (3-2) e con la Juventus (ai rigori), il Diavolo ...Dopo aver perso con il Real Madrid e, ai rigori, con la Juventus, il Milan si arrende anche al Barcellona. La sfida disputata all'Allegiant Stadium di Las Vegas, ha visto prevalere i blaugrana grazie ...