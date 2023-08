Il lago Maggiore rischia di diventare una pozzanghera

Leggi su agi

(Di giovedì 3 agosto 2023) AGI - È una situazione fortemente condizionata dall'instabilità climatica, quella che registra il settimanale report dell'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche: basta spostarsi fra regioni vicine per passare da una confortante disponibilità d'acqua in Liguria (tutti i fiumi, a eccezione dell'Entella, sono sopra media) alla condizione di siccità conclamata in Lunigiana con l'esaurimento del bacino della Marana; nella stessa Toscana, però, solo il Serchio è sotto media, mentre Arno, Ombrone e Sieve godono di buona salute. Stesso andamento si registra per i Grandi Laghi in Lombardia: se Benaco (75,7% di riempimento) e Sebino sono sopra la media, ben al di sotto sono Lario e soprattutto, il cui invaso è crollato al 17,3% di riempimento, facendo riemergere il ricordo della siccità, seppur per ora moderata; per il resto, nella regione, portate in calo per il ...