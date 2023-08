«Il garante dell’informazione è il giornalista stesso» | l’intervista ad Alessandra Costante FNSI

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 3 agosto 2023) Un DPCM la cui genesi è passata sotto traccia, se non per l’interesse di chi lavora nel mondo del giornalismo e. Poi quelle parole (condite dall’amaro sapore della perplessità) pronunciate dal Presidente della Repubblica in occasione della “Cerimonia del Ventaglio“. Da quel momento, la riforma delle agenzie di stampa è diventata di interesse pubblico. Il testo prevede un vero e proprio riassesto di quel settore, partendo da una base strutturale (compresa la suddivisione dei fondi) e arrivando fino all’introduzione di nuove figure “garanti” anti-fake news. Di tutto questo abbiamo parlato con, Segretaria generale della Federazione Nazionale Stampa Italiana. LEGGI ANCHE > Cosa prevede il decreto-Barachini sulla riforma delle Agenzie di Stampa Luci e ombre, con una riforma che era molto attesa ...