Il finanziere che accedeva ai dossier di vip e politici La denuncia di Crosetto | inchiesta a Perugia

(Di giovedì 3 agosto 2023)aggio illecito sue personaggi in vista, questa l’ipotesi sulla quale sta indagando la Procura di, con sviluppi seguiti personalmente da Raffaele Cantone, il procuratore capo dell’ufficio giudiziario umbro. Ne danno notizia il Corriere della Sera e Repubblica, spiegando che gli approfondimenti giudiziari su una notevole mole di accessi abusivi effettuati da un ufficiale...

In seguito alla denuncia, gli accertamenti della pm Antonia Giammaria ,trova alcuni riscontri: unin servizio al Dna, a ridosso della pubblicazione degli articoli, avrebbe in effetti ...I primi accertamenti sulla fonte delle informazioni pubblicate, delegati alla Guardia di finanza, hanno svelatosulle attività economiche di Crosetto era stato svolto un accesso dalin ...Ilha spiegatosi trattava di una pratica abituale da parte della sezione in cui era inserito (all'epoca coordinata dal sostituto procuratore nazionale Antonio Laudati, oggi se ne ...

Il finanziere e gli accessi ai dati di vip e politici: sospetto dossieraggio e ricatti Corriere Roma

L'indagine della Procura di Perugia è partita da una denuncia del ministro della Difesa, Guido Crosetto: l'ipotesi dei pm è che siano stati scaricati senza autorizzazione i dati di operazioni e conti ...Il reato per cui i magistrati si stanno muovendo è l’accesso abusivo a sistemi informatici per scaricare dati sensibili riguardanti personaggi noti. Le ...