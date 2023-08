Il dramma di Nina Moric | “Stavo per morire | il mio seno era viola Non ho più una famiglia”

... sa, loro si tagliavano un seno per poter tirare meglio con l'arco" ha dettoMoric a Oggi , in ... In ospedale, ilè stato rappresentato dalla solitudine: "Non è venuto nessuno a trovarmi, ...Moric parla del ricovero in ospedale: " Non è venuto nessuno a trovarmi ". Nel racconto del difficile periodo,Moric ha però sottolineato anche che le ferite più dolorose non sono state in ...Moric shock: 'Ho rischiato di morire, mi hanno tolto un seno" L'ex moglie di F abrizio Corona , intervistata dal settimanale, parla, per la prima volta, del suo: 'Oggi ho la ...

Il dramma di Nina Moric: "Mi hanno asportato il seno", come sta ora Libero Magazine

L'ex modella croata Nina Moric, fino a qualche mese fa molto presente in tv e sulle pagine di gossip, è rimasta nell'ombra in quest'ultimo periodo, lontana dai social e… Leggi ...Nina Moric shock, il racconto inedito del suo dramma: "Ho rischiato di morire, mi hanno tolto un seno e sono finita in ospedale".