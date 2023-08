Il comandante Giannetta lascia l’Irpinia per Sulmona | gli auguri dell’Associazione Italiana Criminologi

(Di giovedì 3 agosto 2023) La segreteria regionaleper l’investigazione e la Sicurezza della Campania nonché la Segreteria regionale della Federazione sindacale Sicurezza e Difesa presiedute da Salvatore Pignataro esprimono vivo apprezzamento per la nomina adella Polizia Municipale della città di(AQ) del dottor Domenicoattualedella Polizia Municipale di Atripalda. Vincitore di un concorso pubblico per dirigente-della Polizia Locale, Domenicoavrà a coordinare i caschi banchi della città abruzzese il prossimo settembre 2023. Due lauree, con esperienza ultraventennale, componente del comitato scientifico e docente presso la Scuola Regionale di Polizia ...

'Intendo formulare vivo apprezzamento per il risultato ottenuto dalche si appresta a lasciare il comando di Atripalda per la cittadina in provincia dell'Aquila. Da amico e da ...... diviene il nuovo sovrano, mentre Turgay è promosso adell'esercito reale. La vita a ..., nato a Lecco nel 1983 ma residente a Mandello, è un impiegato e padre di famiglia. ...'Intendo formulare vivo apprezzamento per il risultato ottenuto dalche si appresta a lasciare il comando di Atripalda per la cittadina in provincia dell'Aquila. Da amico e da ...

Il comandante Giannetta lascia l'Irpinia per Sulmona: gli auguri dell ... Il Denaro

Vigili urbani, il comandante di Atripalda a Sulmona. L’attuale guida dei caschi bianchi della città del Sabato, Domenico Giannetta, è il nuovo comandante della polizia locale del comune in provincia d ...Domenico Giannetta è il nuovo comandante della polizia locale di Sulmona. E’ lui il vincitore del concorso bandito dal Comune ...