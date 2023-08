Il bergamasco che nella casa in Sardegna si è ritrovato una stanza in meno | 2 indagati

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 agosto 2023) La vicenda è davvero assurda e riguarda unaall’interno di un appartamento del residence ‘Gli Asfodeli’ di Porto Rotondo, in. Rivendicata da due proprietari diversi, è stata annessa ad un appartamento in fretta e furia all’insaputa dell’altro. Una camera di pochi metri quadri che ha portato alla denuncia di due persone, una donna di Roma e un uomo di Marino, che sono finiti nel registro deglidalla Procura di Tempio Pausania. La denuncia era stata stata dal proprietario della, Fabiano Corti, impiegato dell’Università di Bergamo e residente ad Albano Sant’Alessandro, che era arrivato con la famiglia e i figlilocalità turistica della costa olbiese a fine luglio e si eradavanti una scena surreale, con l’appartamento in disordine e un nuovo ...