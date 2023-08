Il 5 agosto torna il Miracolo della Neve a Santa Maria Maggiore

Leggi su tuacitymag

(Di giovedì 3 agosto 2023) Questo weekend a Roma si ripete il. Una tradizione che va avanti da decenni e che è sempre un momento di grande fascino e di festa per la città. Ild’e la fondazione diLa suggestiva tradizione affonda in una delle tante leggende che sostengono i passaggi cruciali affrontati in tre millenni dalla Citta Eterna. La leggenda delè collegata alla mitica fondazione di, o meglioprima chiesa dedicata al cultono che poi, tempo dopo, divenne la base su cui venne ...