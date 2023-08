Ihattaren va in Turchia | ha firmato con il Samsunspor

(Di giovedì 3 agosto 2023)ha trovato squadra: l’ex Juventus hacon il, che milita nella seconda divisione turca Nonostante l’accordo ufficiale e l’entusiasmo dei tifosi al suo arrivo in aeroporto, è saltato il trasferimento dial, che milita in seconda divisione in. Salta la firma dopo che l’ex Juve, come comunicato dalla società, ha tentato di modificare i dettagli del contratto con «richieste inaccettabili». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Era stato già annunciato come nuovo giocatore del Samsunspor, Mo, con tanto di post sui vari social e accoglienza da superstar in. Eppure, sul più bello, l'affare è saltato. L'ex Juve era arrivato in un aeroporto gremito di suoi nuovi tifosi. Mohamedci prova ancora. L'olandese, dopo aver risolto consensualmente il contratto che lo legava alla Juventus, giocherà in, al Samsunspor, squadra che milita in Super Lig, la Serie A.

