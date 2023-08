Ihattaren non trova pace L’olandese viene scaricato anche dal Samsunspor | “Richieste inaccettabili”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Mohamedqualche settimana fa aveva rescisso il suo contratto con la Juventus e ora sembrava pronto ad iniziare una nuova avventura con il, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Lo scorso 1° agosto il club turco aveva annunciato l’ingaggio del centrocampista olandese, salvo poi rinunciare all’operazione perché lo stessoavrebbe tentato di modificare i termini contrattuali con delleritenute: “Il nostro club ha recentemente invitato il calciatore Mohamed, con il quale erano stati concordati i termini contrattuali, a Samsun per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Il giocatore è arrivato nella nostra città, ma il club ha rinunciato al suo trasferimento poiché il giocatore ha tentato di modificare i ...

prestito MOHAMEDda Juventus a Samsunspor formula: a titolo definitivo costo: parametro zero

Ihattaren Samsunspor, salta la firma col club turco. Ecco il motivo, l’ex Juve resta senza squadra Nonostante l’accordo ufficiale e l’entusiasmo dei tifosi al suo arrivo in aeroporto, è saltato il tra ...Dopo essersi svincolato dalla Juventus, il futuro di Mohamed Ihattaren sarebbe dovuto essere al Samsunspor, club turco che due giorni fa aveva ufficializzato ...