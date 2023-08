Ieri è stato l’Earth Overshoot Day | abbiamo esaurito le risorse della Terra del 2023

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 3 agosto 2023), 2 agosto, èDay, il Giorno del Sovrasfruttamentocalcolato ogni anno dal Global Footprint Network utilizzando i dati dei National Footprint e Biocapacity Accounts, che indica il giorno in cui il mondo halerinnovabili che il pianeta può offrire per l’anno in corso. Da oggi, quindi, tutti siamo in debito con la. Secondo i dati riportati da WWF l’uomo, a livello globale, sta consumando l’equivalente di 1,7 pianeti all’anno e l’Italia è fra i primi Paesi ad averlerinnovabili che il Pianeta offre nell’arco di 365 giorni. L’Day in Italia, infatti, è arrivato già il 15 maggio ...