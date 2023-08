I tifoni flagellano Cina | Filippine | Giappone e Taiwan | decine di morti

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ondata dimortali in Asia orientale: si contanodi vittime causate dalla furia dell’acqua e del vento. In questi primi giorni di agosto sule ora susi abbatte il tifone Khanun, mentre il tifone Doksuri si è già abbattuto con particolare intensità su Pechino. Nella capitale cinese si sono registrate le piogge più pesanti degli ultimi 140 anni. La media delle precipitazioni sulla metropoli per il mese di luglio è stata raggiunta in sole 40 ore. Il record è stato toccato a Changping, a nord di Pechino, con 744,8 millimetri di pioggia. L’ultimo bilancio delle alluvioni registra almeno 20, a cui si sommano 27 dispersi nella città. Doksuri ha colpito 446mila persone in 13 distretti, 127mila delle quali evacuate. Effetti deidi questi giorni in ...