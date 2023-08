I soldi del reddito di cittadinanza portati all' estero 

Leggi su agi

(Di giovedì 3 agosto 2023) AGI - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno individuato 39 percettori deldiche ricevevano il sussidio pur non avendone i requisiti. Si tratta di nordafricani che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, hanno arrecato un danno per le casse dello Stato di 456.000 euro. L'attività investigativa, condotta dai finanzieri del Gruppo Linate, è partita dai controlli sulla circolazione transfrontaliera dei capitali presso lo scalo aeroportuale meneghino. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati controllati numerosi passeggeri, tutti percettori deldi, trovati in possesso di ingenti somme di denaro contante (generalmente occultati in valigie, zaini o sulla persona) di cui non sono stati in grado di giustificare la provenienza. Nel corso ...