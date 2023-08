' I Rolex non sono un dono coniugale' Respinto il ricorso di Ilary Blasi

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il Tribunale hal'appello dicontro l'ordinanza del giudice Frettoni sull'affidamento condiviso dei. La conduttrice dovrà riportarli in una cassetta di sicurezza ...

Il Tribunale ha respinto l'appello di Ilary Blasi contro l'ordinanza del giudice Frettoni sull'affidamento condiviso dei. La conduttrice dovrà riportarli in una cassetta di sicurezza ...Ad esempio,sarà possibile prendersela con il gestore della struttura ricettiva se un cliente lascia il suoincustodito sul tavolino all'ingresso, favorendone il furto; a forza maggiore . È ...... chi ha tradito per primo Continua la battaglia a colpi ditra Ilary Blasi e Francesco Totti ... La sentenzariguarda la proprietà degli orologi, una questione che verrà affrontata in un'altra ...

Totti-Blasi, la sconfitta di Ilary nella vicenda dei Rolex: “Non sono doni coniugali” Il Fatto Quotidiano

Il Tribunale ha respinto l'appello di Ilary Blasi contro l'ordinanza del giudice Frettoni sull'affidamento condiviso dei Rolex. La conduttrice dovrà riportarli in una cassetta di sicurezza cointestata ...La parola fine alla diatriba Totti-Blasi deve ancora essere scritta. I Rolex contesi dall’ex coppia, per adesso, non hanno un padrone. O meglio, ne hanno due. Già, perché di fatto rimarranno ad entram ...