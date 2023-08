(Di giovedì 3 agosto 2023) Ponsacco, cinque serate ricche di pubblico e di importanti ospiti per una terza edizione super. Il direttore artistico Valeri: 'Vogliamo che questa kermesse diventi un punto di riferimento ...

...e ha voluto ringraziare addetti e collaboratori che hanno lavorato per lo svolgimento dei. ... I verticisocietà, senza fornire dettagli sul numero dei lavoratori che hanno ricevuto il ...Ponsacco, cinque serate ricche di pubblico e di importanti ospiti per una terza edizione super. Il direttore artistico Valeri: 'Vogliamo che questa kermesse diventi un punto di riferimento ......delle Misericordie sul territorio in un anno ancora problematico a causa delle ultime ondate... Deejay Ten, 100 km del passatore e Firenze Marathon, oltre che aidi Gianna Nannini, ...

I concerti della Repubblica Successo per oltre 2mila persone LA NAZIONE

Ponsacco, cinque serate ricche di pubblico e di importanti ospiti per una terza edizione super. Il direttore artistico Valeri: "Vogliamo che questa kermesse diventi un punto di riferimento fisso".IN PIAZZALE ALPINI. Il 23 settembre si esibirà a Bergamo nel Piazzale degli Alpini, per il NXT Station Festival.