I carboidrati del futuro vengono dall’Africa

(Di giovedì 3 agosto 2023) Nelle diete moderne il carboidrato è considerato un nemico da eliminare. Li abbiamo cancellati dalla lista della spesa in nome della chetogenica, privando il nostro organismo di uno dei macronutrienti fondamentali per la nostra salute. Infatti, iforniscono l’energia necessaria per il corretto funzionamento del nostro corpo. Sono ovunque, anche nelle famose fibre di cui sono ricchi i vegetali. Piacevano anche all’Homo sapiens che, grazie a questa classe di alimenti, ha fatto un decisivo passo in avanti nella sua evoluzione. Bisogna ripartire proprio da qui, dalla culla dell’umanità – l’Africa – che è pronta a mostrarci idel, figli di saperi e colture antichissimi. Ospite del podcast “Riso, patate e cactus” con Lorenzo Biagiarelli nelle vesti di host, ne parla Victoire Gouloubi, international private chef ...

... la cosa migliore da fare è seguire una dieta varia ed equilibrata, che permetta di assumere nelle giuste quantità, grassi e proteine, come la dietasupermetabolismo . Inoltre, evita ...Perdere peso in estate: come fare Poiché l'estate è la stagionerelax epuro divertimento, ... isemplici andrebbero consumati, invece, con moderazione. Ricordate, infine, di bere ...Ma è una buona idea Dal punto di vista nutrizionale nontutto poiché la regola è destinare il ... per un quarto da fonti di proteine e per l'ultimo quarto da, preferibilmente ...

Le diverse categorie di nutrienti: carboidrati, proteine e grassi Microbiologia Italia

Per un allenamento in palestra efficace, segui i consigli della personal trainer: ecco come impostare la sessione per ottenere risultati immediati.Il caso della morte della influencer Zhanna Samsomova e gli estremi nell'alimentazione. Il nostro corpo non può abituarsi a diete monotematiche ...