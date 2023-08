Ho rischiato di morire | mi hanno asportato un seno Il racconto choc di Nina Moric

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo il ricoveroha rotto il silenzio su Oggi, rivelando di essere finita in codice rosso in ospedale per una sepsi alcurata male

Nina Moric shock: 'Hodi, mi hanno tolto un seno" L'ex moglie di F abrizio Corona , intervistata dal settimanale, parla, per la prima volta, del suo dramma: 'Oggi ho la ...Nina Moric e l'infezione: 'Hodi' Nina Moric a maggio ha dovuto fare i conti con una grave infezione: 'A maggio ho avuto un problema al seno. Un'infezione che è finita in sepsi. Sono ...L'ex modella, scoperta da Gianni Versace, parla della sua nuova vita, del ricovero e della famiglia che non ha ...

Nina Moric choc: “Ho rischiato di morire, il mio seno era viola” Il Fatto Quotidiano

Nina Moric ha confidato ai suoi fan di essere stata sul punto di morire qualche mese, a causa di un'infezione al seno, un batterio in particolare. «A maggio ho avuto ...“Sono finita in codice rosso all’Humanitas. Ho rischiato, sono stata 20 giorni in ospedale”. Nina Moric si racconta in una lunga intervista a Oggi parlando dei tanti momenti bui vissuti negli ultimi t ...