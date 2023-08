(Di giovedì 3 agosto 2023) Mentre il suo partito lotta per il salario minimo,fa lo show in Aula. Tante le critiche: "Sappiamo quanto deve essere il salario minimo: 4718 euro"

In questo caso, l'uomo non haa sottrarsi all'intervento delle forze dell'ordine e il sequestro del mezzo e il ritiro della patente sono elementi che la polizia Giudiziaria ha reputato ...... sostanze che erano poi state assunte all'interno della comunità terapeutica e che avrebbe... con conseguente ripristino dellacarceraria da scontare a Capanne. ...Gli avvocati Bowers non hanno contestato che avesse commesso l'attacco ma hannoa ridurgli lasostenendo che soffrisse di malattie mentali la schizofrenia e avesse una storia ...

“Ho provato pena”. Ironia web su Fassino ilGiornale.it

Mentre il suo partito lotta per il salario minimo, Fassino fa lo show in Aula. Tante le critiche: "Sappiamo quanto deve essere il salario minimo: 4718 euro" ...Il silenzio del corteo partito dal Comune di Cologno Monzese si è trasformato in rabbia quando la fiaccolata organizzata in ricordo di Sofia Castelli è arrivata davanti alla casa della 20enne uccisa s ...