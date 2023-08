L'operatore virtuale Ho ha deciso di riproporre ancora per qualche settimana la sua, disponibile solo in portabilità a partire da meno di 8 euro mensili. HoMobile: 180GB a 7,99 al mese - - > Ho: i dettagli La promozione in questione prevede ben 180 Giga di ...Scopri ladi Kena a meno di 7 euro mensili - - > Kena primo mese GRATIS: ecco i dettagli della nuovaLa tariffa low - cost di Kena offre 330 Giga totali con velocità massima pari a ...... ecco i dettagli della nuovaLa promozione del gestore virtuale ex Noverca ti offre 130GB con ... Passa a Kena o attiva un nuovo numero! Kenaa 6,99 euro mensili è richiedibile per chi ...

Ho PROMO Summer: 180GB a soli 7,99€, scopri come Punto Informatico

Bergamo, il parco divertimenti per bambini di Capriate San Gervasio resterà aperto tutti i giorni, anche a Ferragosto. Nel weekend sarà possibile incontrare dal vivo Snoopy e SuperMario ...La nuova promozione Xiaomi Summer Sale sul Mi Store sta letteralmente facendo impazzire tutti: scopri sconti pazzeschi su troppi prodotti.