Heartstopper 2 | la recensione | l' amore indica la via

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 3 agosto 2023) Charlie, Nick e i loro amici alla scoperta della propria identità di genere tornano ancora più arricchiti e corali di prima: nella seconda stagione dic'è n'è per tutti i gusti, e la serie fa bene al cuore. In streaming su Netflix. Se c'è una frase che ha monopolizzato le conversazioni delle persone dopo la visione di, la teen comedy adolescenziale tratta dai fumetti di Alice Oseman, che ha curato anche l'adattamento per Netflix, questa è sicuramente "è stato come tornare adolescenti". Il potere di comfort show che ha dimostrato di avere nel ciclo inaugurale lo possiamo più che confermare nelladi2, disponibile sulla piattaforma dal 3 agosto con i nuovi otto episodi (e una terza stagione è già stata ordinata). Le prime puntate erano arrivate un po' in sordina e avevano ...