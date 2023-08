Gwyneth Paltrow mette in affitto su Airbnb la guest house della sua proprietà di Montecito

'La solitudine è una condizione umana - spiega- ma negli ultimi anni, l'aumento dell'isolamento e la mancanza di comunità hanno reso le nostre vite ancora più frammentate. Airbnb ha avuto la brillante idea di fare qualcosa per ...Sentimento a fiumi anche nella dedica all'ex moglie famosa,, che sedeva in tribuna a ricordarci che no, il "conscious uncoupling" non era un'espressione furba per evitare di dirci che ...Soggiornare nella casa di una star di Hollywood Ora è possibile grazie a. L'attrice premio Oscar per Shakespeare in Love ha svelato di aver deciso di collaborare con Airbnb per invitare un viaggiatore speciale a trascorrere un soggiorno esclusivo nella sua ...

Gwyneth Paltrow mette in affitto su Airbnb la guesthouse della sua proprietà a Montecito Architectural Digest Italia

Gwyneth Paltrow mostra la sua villa di Montecito, messa in affitto su Airbnb. Un pacchetto speciale che include una cena con lei. Il video di Amica.it ...Gwyneth Paltrow mette in affitto la sua guest house nella proprietà di Montecito dove abita. L’attrice, premio Oscar nel 1999 con "Shakespeare in Love", lo annuncia attraverso un video sui social in c ...