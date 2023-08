Guerra Ucraina | distrutti quasi 15 droni kamikaze russi a Kiev

Da un quadro di crisi all'altro, gli aiuti di Stato approvati dall'Ue si mantengono a livelli record. Dall'inizio dellaina oggi, in deroga alle consuete norme comunitarie, Bruxelles ha preso 320 decisioni autorizzando 275 misure nazionali per 740,9 miliardi di euro. Tutti regimi approvati per sostenere ...Per festeggiare i 40 anno della canzone cult 'Vamos a la playa' in un'estate caratterizzata, tra l'altro dall'incubo atomico per lainche aleggia anche nel testo della hit, Johnson Righeira è ospite della puntata di giovedì 3 agosto de L'aria che tira estate, su La7. Trova come ospite anche il senatore di Forza ...Mentre dunque l'vede erodersi di giorno in giorno la sua capacità bellica con pesanti perdite tra le truppe, la Russia è pronta ad affrontare unalunga almeno 3 anni. Ad affermarlo è ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Attacchi russi su Kherson e Zaporizhzhia, uccisa una donna. Droni ucraini ... la Repubblica

(da Lisbona) "Un momento di condivisione e preghiera". "Il Papa ha ascoltato e diverse volte ci siamo messi a piangere, diverse volte ci siamo fermati perché era impossibile proseguire. Il racconto di ...“La questione degli attacchi contro la Crimea è un punto decisamente nevralgico nello spazio informativo russo favorevole alla guerra”, scrivono gli analisti ...