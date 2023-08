Guerra in Ucraina | sale la tensione al confine tra Polonia e Bielorussia | Varsavia | Pronti a reagire con le armi

(Di giovedì 3 agosto 2023) Da giorni ladenuncia l'aumento del rischio di "provocazioni" russe e bielorusse al suoorientale e alla fine ha annunciato un rafforzamento delle capacità di sorveglianza, in ...

- Russi a: diretta no stop Quel pugno di tank che difenderà l'Italia I timori per lo stallo dell'offensivaIl Abbonati per leggere anche Leggi i commenti

Spazio aereo violato: Bielorussia e Polonia convocano ambasciatori, tensione alle stelle - Cremlino: "La Russia ha fatto di tutto per evitare guerra" - Cremlino: "La Russia ha fatto di tutto per evitare guerra" RaiNews

Dopo il caso dei due elicotteri di Minsk che martedì avrebbero sconfinato, la Polonia rafforza i controlli al confine bielorusso ...No, amici d’Africa, la Russia non vi è amica. Nei Paesi che le spalancano le braccia, la Russia riproduce quanto di più orribile commisero i colonizzatori francesi, inglesi, belgi o tedeschi che voi ...