Guendalina Canessa su Alessandro Impagnatiello | “La bufala siete voi”

(Di giovedì 3 agosto 2023) La notizia “evirato in carcere” diffusa nella giornata di ieri daha fatto molto discutere. L’ex gieffina nel dare la notizia aveva parlato di “fonte interna” facendo presupporre quindi che la fonte fosse qualcuno del carcere o dell’ospedale. “Mi è appena arrivata una notizia e ve la voglio immediatamente comunicare: vi ricordate di, quello che ha ucciso la sua fidanzata Giulia? Bene, ho appena scoperto che i carcerati gli hanno tagliato il p1sellino le guardie lo hanno salvato perché stava avendo una forte emorragia. La notizia non è uscita, internamente me l’hanno detto. Chi è all’interno. Questo è quanto. È una notizia interna, che però non è ancora uscita”. Qualche ora dopo però il garante dei detenuti del Comune di Milano, tal Francesco ...

'Impagnatiello evirato in carcere': smentita la bufala diUna fake news. Alessandro Impagniatiello , che ha ucciso nel Milanese la compagna Giulia Tramontano incinta del settimo mese, non è stato evirato in carcere per punizione da parte ...Eugenio e Greta si sono frequentati per un po' di tempo, ma la storia è poi finita dopo che l'ex volto del dating show di Canale 5 è stato beccato mentre si scambiava un bacio conChi ha diffuso la narrazione A diffondere la presunta notizia è stata, ex concorrente del Grande Fratello, attraverso una serie di storie dal suo account Instagram sostenendo che ...

L’assassino di Giulia Tramontano protagonista di una bufala diffusa da un’ex concorrente del Grande Fratello su Instagram ...Il legale di Alessandro Impagnatiello ha smentito una fake news secondo cui il suo assistito sarebbe stato evirato da altri detenuti.