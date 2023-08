Guardia medica | arruolati 96 medici | operative le sedi di Calusco | Romano e Seriate

(Di giovedì 3 agosto 2023) Si è svolto giovedì (3 agosto) l’incontro settimanale con il collegio dei sindaci per condividere e implementare lo stato di avanzamento delle azioni necessarie all’organizzazione della Continuità Assistenziale del territorio, ovvero l’ex. Ats Bergamo fa sapere che sono confermati i 96 contratti attivi conche hanno dato la propria disponibilità a coprire turni nelle postazioni. Da martedì 1 agosto sonole altre 3 postazioni did’Adda,di Lombardia e. A queste si aggiungeranno da settembre ledi continuità assistenziale di Lovere e Piazza Brembana. Per Treviglio non è ancora terminata la fase di valutazione. Continua anche per il mese di agosto il monitoraggio della situazione e l’attività di ...

Per i circa mille pazienti sprovvisti di mmg si ricorda che comunque e' attiva in città laAd ospitarla l'ex ospedale Vittorio Emanuele di viale Regina Margherita dove saranno presenti ambulatori specialistici eattiva h24. Presente al taglio del nastro l'assessore Giovanna ...MEDICINA TURISTICA IN ALTOPIANO DEI 7 COMUNI: OLTRE 400 PRESTAZIONI IN LUGLIO Il servizio didiurna, articolato in 10 ambulatori, ha risposto a circa 300 richieste di prestazioni mediche nei 10 ambulatori attivi, oltre a eseguire un centinaio di interventi a domicilio; in ...

Guardia medica turistica, sul Garda servizio attivo in 5 paesi Giornale di Brescia

Una battaglia contro la discriminazione sociale che ora è diventata legge dello Stato. Cosa prevede l'oblio oncologico ...E così non si sono riscontrate le condizioni per firmare il contratto prima della pausa estiva, come era prevedibile. La riunione di mercoledì 2 agosto si è svolta – sembra - in un clima ...