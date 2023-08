Gualtieri | bonifica ex discarica Malagrotta al via a inizio 2024

(Di giovedì 3 agosto 2023) "Si apre una nuova fase per tutta la valle Galeria. Oggi diamo una risposta importante al territorio. Una delle più importanti bonifiche d'Europa, per una ferita drammatica di Roma e in particolare di ...

"Abbiamo una grossa produzione di percolato con le piogge e laè un'impresa ciclopica - ha spiegato- Ci sono 80 milioni di metri cubi di rifiuti per un'altezza di 60 metri e a ...... già impegnata nelladelle discariche abusive sotto sanzione comunitaria: un modello che ... - ha spiegato il Sindaco Roberto- Bonificare Malagrotta è un atto che dovevamo ai ...Si tratta di una ferita drammatica per Roma e in particolare di un quadrante della città che con un lavoro straordinario si avvia finalmente a'. Così il sindaco di Roma, Roberto, ...

"Nella ...