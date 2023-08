Greta di Temptation Island è stata con un tronista | “Attratta dalla tv”

Leggi su biccy

(Di giovedì 3 agosto 2023) Entrata acome tentatrice,Rossetti è uscita con un nuovo fidanzato. Mirko Brunetti infatti ha lasciato Perla Vatiero durante il falò di confronto ed ha deciso di chiedere alla bella tentatrice di frequentarsi fuori dal programma.Rossetti, parla l’excon cui ha avuto un flirt: “Brava ragazza,dallo spettacolo”. Non tutti sanno che nel passato dic’è anche un exdi Uomini e Donne. Eugenio Colombo in un’intervista rilasciata a Di Più Tv ha rivelato di aver frequentato la Rossetti. Il dj ha speso belle parole sulla tentatrice, ma ha anche detto che da sempre èdal mondo dello spettacolo. Ma va? Non l’avrei mai detto che una ragazza che decide di partecipare a ...