03 ago 15:17: solo Erdogan può convincere Putin a tornare all'accordo L'unica persona che può riportare Vladimir Putin all'accordo suldel Mar Nero è il presidente turco Recep ...I porti croati sul Danubio e sul Mare Adriatico diventeranno i centri nevralgici per l'esportazione diucraino, come annunciato dal ministro degli Esteri Dmytrodopo i colloqui con il ...La soluzione arriva in un momento particolarmente difficile per ilucraino, come lo stessoha fatto sapere al Guardian , denunciando come gli aerei russi abbiano distrutto 180 mila ...

Grano, Kuleba: solo Erdogan può convincere Putin a tornare all'accordo | La Polonia rafforza i controlli al confine bielorusso TGCOM

La guerra in Ucraina giunge al giorno 526. Il ministro Kuleba sostiene che solo Erdogan può convincere Putin a tornare all'accordo sul grano del Mar Nero precisando che "Ankara si sta coordinando con ...La controffensiva ucraina ha liberato un’altra porzione di territorio occupato. Medvedev torna a minacciare il ricorso alle “armi nucleari”. Nuova legge della Duma per richiamare 5 milioni di russi al ...