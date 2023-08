Grandine | Bergamo e Lombardia sotto assedio | “A luglio +30% di interventi riparatori in carrozzeria”

(Di giovedì 3 agosto 2023) In un’estate segnata da fenomeni meteorologici estremi sempre più intensi e frequenti, laha assunto un ruolo prepotente. Nel territorio lombardo, gli ultimi giorni sono stati segnati da eventi meteorologici estremi, con un notevole aumento della frequenza dei sinistri danel mese di. Numerose automobili sono state colpite duramente, causando danni molto ingenti, specialmente ai tetti e ai parabrezza. L’investimento medio per la riparazione e il ripristino delle lamiere, inclusi cofano e tetto, si aggira infatti tra i 5.000 e i 6.000 euro. In molte località interessate da questi eventi, il numero di veicoli danneggiati è notevole, ma le compagnie di assicurazioni si stanno organizzando con sistemi di rilevamento dei danni effettuati su vasta scala e con rilievi fotografici che rendono ...

... con speciale menzione della pedemontana e alta pianura tra Monza e, a proseguire poi verso l'Iseo e la media Val Camonica".e forti raffiche di vento Ancora una volta, il problema ...... con speciale menzione della pedemontana e alta pianura tra Monza e, a proseguire poi verso l'Iseo e la media Val Camonica'. 'Criticità principale la possibilità dianche di medie ...... frane e strade chiuse: i danni ammontano già a 10 milioni di euroe vento flagellano il ... seguita da Varese con 52, Brescia con 22,6 , Como con quasi 13,con 6,7, Lecco con 5 milioni ...

Maltempo a Bergamo e provincia: temporali, grandine e vento ... IL GIORNO

A Turate si preparano ad accogliere le persone che saranno costrette ad abbandonare le loro case. Si stimano danni per oltre 100 milioni di €. C’è attesa per la decisione del Governo sullo stato di ca ...Previsioni meteo: attesi temporali intensi in Lombardia e Milano Le previsioni meteo per la Lombardia e Milano segnalano l’arrivo di forti temporali. Si ...