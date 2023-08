Grande Fratello Vip 8 blindato! Aumentano regole e restrizioni

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 3 agosto 2023) Non ci saranno sconti per nessuno nella nuova edizione delVip, infatti l’editore ha stabilitomolto rigide che dovranno essere rispettate, pena la squalifica immediata. Alfonso Signorini sarà chiamato come supervisore per far rispettare la normativa e i vip o nip dovranno attenersi scrupolosamente. Al bando in primis il linguaggio o atteggiamento volgare, le parolacce e tutto quello che potrebbe innescare liti ed eccessi. Insomma si chiede a tutti di avere un comportamento decoroso nel rispetto dei telespettatori che seguono il programma. Il nuovo regolamento del GF Vip che cambia tutto A rivelare le ultime novità in fatto diimposte al GF Vip 8 è Mondo tv, ecco cosa si legge: ” Inoltre, questosarà meno social dei precedenti (attenzione ...