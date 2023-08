Grande Fratello News | Regole Ferree Anche Per I Fan! La Decisione Di Pier Silvio!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sono in arrivo tempi duri per i nuovi gieffini e per i loro fan. Al Gf Vip 8, sarà vietato trasgredire. Questo é quello che emerge dall’ultimo retroscena su questa nuova edizione.Silvio Berlusconi avrebbe dettato delleper i fan dei concorrenti. Sarà davvero così? Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti!Silvio Berlusconi detta leai fan del Gf Vip 8 Ormai é noto che ilVip non sarà più lo stesso. L’ottava edizione, che prenderà il via a settembre, sarà caratterizzata da tante novità.Silvio Berlusconi ha dettato nuove, in primis per quanto riguarda la scelta dei concorrenti. Sappiamo che questa edizione sarà un mix tra la versione Vip ...