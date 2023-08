(Di giovedì 3 agosto 2023) Le GPSprovinciali e di istituto vengono pubblicate dagli Uffici Scolastici in questi giorni, in tempo per la presentazione della domanda per incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia edaggiuntivo e per le supplenze anno scolastico anno scolastico/24. L'articolo .

Chi può partecipare Possono partecipare iche hanno prodotto la domanda nella stessa provincia nella quale siano iscritti nella prima fascia delleper il posto di sostegno, unicamente in ...... si possa prescindere dal possesso dell'abilitazione da parte deiche abbiano almeno tre anni di servizio negli ultimi dieci. Punteggio aggiuntivo sostegno nelleA decorrere dalla ...... in tempo per l'avvio delle lezioni Obiettivo Supplenze 2023: entro prima settimana di settembre nomina, cosa cambia nell'algoritmo. GaE e: pubblicazioni, rettifiche, esclusioni Più di 30.

Assunzioni docenti 2023 da GPS sostegno + mini call veloce: migliaia i posti disponibili, in quali province. PROIEZIONE dopo call veloce Orizzonte Scuola

Graduatorie Provinciali per le Supplenze, avvisi USP con i nuovi elenchi validi per il 2023/24 (aggiornamento del 3 agosto).Tra la fine di agosto e gli inizi di settembre ci saranno probabilmente le tanto attese nomine da GPS, per i docenti precari che dovranno andare a ricoprire i posti vacanti nelle scuole. Come ogni ann ...