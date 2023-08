Governo taglia 13 miliardi al PNRR | Sinistra Italiana | A Napoli saremo nelle piazze

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 3 agosto 2023)13: La miopia e l’incapacità delmettono a repentaglio importanti obbiettivi per i cittadini Ilguidato da Giorgia Meloni13di euro dai fondidestinati agli enti locali per la lotta al dissesto idrogeologico, la rigenerazione urbana, la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia ed altre misure. Nonostante il Ministro Fitto si arrampichi sugli specchi cercando di sostenere la possibilità di reperire i fondi in altro modo, smentito dallo stesso Servizio studi del Parlamento il quale afferma che non possono esserci altre coperture economiche, allo stato attuale delle cose non vi è alcuna garanzia che progetti importantissimi per la ...