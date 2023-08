Good Omens | David Tennant | Una terza stagione? Dipende dalla reazione del pubblico

(Di giovedì 3 agosto 2023) In una recente intervistae Michael Sheen hanno parlato della possibilità di una3 di, spiegando come dipenda tutto dal. Nei giorni scorsi è arrivata su Prime Video la secondadi, serie TV basata sul romanzo best-seller internazionale di Terry Pratchett e Neil Gaiman, e i fan stanno già pensando al futuro. Il nuovo arco narrativo si è concluso con un cliffhanger, ma nulla è stato ancora determinato. Sulle possibilità di una3 ne hanno parlatoe Michael Sheen in una recente intervista ai microfoni di TV Line. "Che dire, se avete visto il finale della secondasapete che ci sono ...

Nei giorni scorsi è arrivata su Prime Video la seconda stagione di, serie TV basata sul romanzo best - seller internazionale di Terry Pratchett e Neil Gaiman, e i fan stanno già pensando al futuro. Il nuovo arco narrativo si è concluso con un cliffhanger, ..., a quanto pare, ha dei tratti in comune con Doctor Who e David Tennant ha commentato ...Forse non avrà raggiunto i numeri delle serie Marvel e Star Wars, mavanta da sempre una fetta di appassionati che non hanno mai mancato di mostrare tutto il loro affetto per la serie tratta dall'opera di Neil Gaiman e Terry Pratchett: basterà per convincere ...

Good Omens 3, la terza stagione si fa oppure no Ecco da cosa dipende Everyeye Serie TV

In una recente intervista David Tennant e Michael Sheen hanno parlato della possibilità di una stagione 3 di Good Omens, spiegando come dipenda tutto dal pubblico.Good Omens e Doctor Who nello stesso universo David Tennant reagisce così! L'attore ha interpretato il Decimo Dottore dal 2006 al 2008, anche se tornerà in alcune puntate speciali.