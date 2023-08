Golpe in Niger | Usa ordinano evacuazione parziale ambasciata a Niamey

(Di giovedì 3 agosto 2023) Washington, 3 ago. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno dato ordine di evacuare parte dello staff della propriaina seguito del colpo di Stato militare. A darne l'annuncio è stato il Segretario di Stato americano Antony Blinken spiegando che ''abbiamo ordinato la partenza temporanea del personale non di emergenza e dei loro familiari dal''. Blinken ha quindi ribadito che ''gli Stati Uniti restano impegnati nella nostra relazione con il popolo del''. Ed è per questo che ''l'resta aperta e i nostri leader sono impegnati diplomaticamente ai livelli più alti'', ha aggiunto in un post su Twitter. Il una nota diffusa dal Dipartimento di Stato americano si legge che Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il presidenteino destituito Mohamed ...

A darne l'annuncio è stato il Segretario di Stato americano Antony Blinken spiegando che ''abbiamo ordinato la partenza temporanea del personale non di emergenza e dei loro familiari dal''. ...È l'anniversario dell'indipendenza ine mentre i golpisti rimangono sulle loro posizioni si prevedono proteste. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti

Il Niger, di solito ignorato, ora è sulle prime pagine. Quando i golpe toccano l’eredità coloniale Il Fatto Quotidiano

Di Federico Rampini Una discussione dovrebbe aprirsi tra noi, e forse la sede più adatta è la Nato, per capire come operare perché le democrazie della zona si lancino alla riscossa in maniera efficace ...L'annuncio di Blinken: "Ordinata la partenza temporanea del personale non di emergenza e dei loro familiari. Ambasciata resta aperta, impegno diplomatico tra leader" ...