Gmg | un viaggio di fede Diario di bordo | giorno 2 | in preghiera sulle onde del mare

(Di giovedì 3 agosto 2023) Barcellona – Trascorre cullati dalleil secondodei giovani di Fiumicino partiti alla volta di Lisbona, dove li attende Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù. La nave, partita da Civitavecchia (leggi qui), si trasforma in una chiesa galleggiante e fa da sfondo alle preghiere e alla grande “festa del perdono”. La sveglia suona presto e con gli amici della Diocesi di Roma, i giovani della Diocesi di Porto-Santa Rufina pregano le lodi mattutine. Quindi il momento della liturgia penitenziale, durante la quale è stata data la possibilità ai giovani di confessarsi fino al primo pomeriggio cogliendo anche l’opportunità del perdono di San Francesco. Tanti i giovani che si sono accostati al sacramento della riconciliazione con fiducia. Almeno un migliaio, secondo don Salvatore Barretta, responsabile della Pastorale Vocazionale delle ...

È possibile seguire il lorosu Facebook e su Instagram È finalmente iniziata la nostra tanto attesaa Lisbona. Dopo più di 2000 km in pullman e tre giorni disiamo finalmente ......Pontefice è partito questa mattina da Fiumicino ed è atterrato in Portogallo dove presiede la. ... Ecco il racconto per immagini di questa giornata Papa Francesco ha cominciato oggi il suoin ...... Francesco è atterrato alla base aerea di Figo Maduro, a Lisbona, dove si apre il suo 42.mo... L'entusiasmo dei giovani latinoamericani alladi lisbona, ai piedi del monumento ad Alfonso de ...

GMG 2023 - DIARIO DI VIAGGIO giorno 1: Mondovì-Lisbona, per raggiungere Papa Francesco - L'Unione Monregalese Unione Monregalese

Elisa Dall’Agnol di Fastro ripensa alla messa di apertura di martedì sera: «Pelle d’oca. È difficile da spiegare la sensazione di mondialità che si respira, con queste bandiere che sventolano verso il ...«Noi siamo spesso vittime del giudizio degli altri, Gesù viene a liberarci da tutto questo» ha detto nella breve catechesi per introdurre il sacramento della Penitenza.